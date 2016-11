UBS gibt die Gewinnerin der digitalen Kampagne «Women: Heroes» bekannt, bei der Frauen im Mittelpunkt stehen, die in ihrem Umfeld Herausragendes leisten. Die Kampagne läuft parallel zur internationalen Ausstellung «Women: New Portraits» mit neuen Bildern der Fotografin Annie Leibovitz (persoenlich.com berichtete).

Die in zehn Städten gastierende Ausstellung zeigt Fotografien von Frauen, die herausragende Leistungen vollbracht haben. Die Besucher der Ausstellung und der Online-Plattform überall auf der Welt wurden aufgefordert, Geschichten von inspirierenden Frauen aus ihrem eigenen Leben mit anderen zu teilen.

90'000 Personen nahmen an dem Wettbewerb teil und sandten ihr Foto mit Bildunterschrift via Instagram mit dem Hashtag #ShareYourHero ein oder luden es direkt in die digitale Fotogalerie.

Die Gewinnerin heisst Tatjana Neubauer aus Wien, die ihre Mutter als ihre Heldin gewürdigt hat. Die 23-Jährige gewinnt eine Reise nach New York, wo sie am 18. November 2016 der Eröffnung «Women: New Portraits» beiwohnen und Annie Leibovitz persönlich treffen wird.

Johan Jervoe, Chief Marketing Officer von UBS, zum Projekt: «Die Ausstellung hat überall, wo sie Halt machte, ein riesiges Echo ausgelöst. Deshalb wollen wir Menschen weltweit die Möglichkeit bieten, weibliche Vorbilder ins Rampenlicht zu rücken und gleichzeitig der eigenen Kreativität Ausdruck zu verleihen.» (pd)