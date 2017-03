Das Agenturnetzwerk inspiratio.net, zu dem die Unternehmen in flagranti communication, in flagranti design, 55 weeks und Digital Innovaton Lab gehören, nimmt mit der Silberrücken AG ein weiteres Start-up aus dem Digitalbereich auf, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit Januar sei das Unternehmen Teil des Verbundes.

Silberrücken unterstütze und berate Kunden bei der Digitalisierung von Geschäftsmodellen mit Schwerpunkt Strategie-, ICT-Architektur- und Technologieberatung sowie Organisationsentwicklung. Zu den Kunden der ersten Stunde zählen laut Mitteilung Dienstleistungsunternehmen wie die Jungfraubahnen, Non-Profit Organisationen wie der Mieterverband sowie IT-Agenturen wie Unic und One Inside, die für ihre Kundenprojekte spezialisierte Strategie- und Architekturkompetenz benötigen. (pd/tim)