IGEM: Siri Fischer wird Geschäftsführerin

Siri Fischer übernimmt im Juni 2017 die Geschäftsführung der Interessengemeinschaft Elektronische Medien (IGEM). Nach dem Abschluss in Medienwissenschaften und Publizistik von der Universität Zürich «stürzte sie sich Fischer in die Schweizer Medienbranche und ist ihr bis heute treu geblieben», heisst es in einer Mitteilung.

Nach dem Berufseinstieg bei TV3 arbeitete sie im Client Service bei der publisuisse SA. Dann wechselte die heute 42-Jährige zur IP Multimedia AG – später Goldbach Media AG als Head of Research & Development. Nebenbei unterrichtete sie an Fachhochschulen und engagierte sich in nationalen und internationalen Forschungsgremien. Seit 2014 verantwortet sie die administrative Geschäftsleitung und Projektleitung am Institut für angewandte Kommunikationsforschung IaKom. Diese Aufgabe wird sie auch neben der Leitung der IGEM weiter wahrnehmen.

Siri Fischer freut sich auf die neue Herausforderung: «Die IGEM vereint Menschen mit den unterschiedlichsten Funktionen und Interessen aus dem Bereich der elektronischen Medien. Ich möchte gleichzeitig die Stellung der IGEM nach aussen und den Nutzen der IGEM nach innen für die Mitglieder noch weiter stärken», lässt sie sich in der Mitteilung zitieren.

Vom langjährigen Geschäftsführer Ueli Custer verabschiedet sich IGEM-Präsident Stephan Küng mit warmen Worten: «Im Namen des gesamten Vorstands bedanken wir uns sehr bei Ueli Custer für die äusserst kompetente Betreuung der Geschäftsstelle seit der Gründung der IGEM und seine Treue über diese 19 Jahre. Er übergibt die IGEM in einer sehr erfolgreichen Situation mit einer Rekordanzahl an Mitgliedern.» (pd/eh)