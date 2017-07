Nach Roger Federers grossem Sieg in Wimbledon ist die ganze Schweiz im Tennisfieber. 761‘000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben den spielentscheidenden Moment am Sonntag verfolgt, wie SRF am Tag danach mitteilt. Zusätzlich verzeichnete das Onlineportal 180'000 Livestreamstarts für die Partie. Die Schweizer Presse feuerte die Begeisterung am Montag mit zahlreichen Berichten weiter an (persoenlich.com berichtete).

Besonders über den Triumph und die mediale Beachteung freuen, dürften sich Roger Federers Sponsoren. Während die einen ihrem Aushängeschild bereits vor dem Match öffentlich viel Glück wünschten, warteten andere den Moment nach dem Spiel ab.

Sunrise

Der Telekomanbieter lanciert zum Sieg Federers eine 20-Prozent-Rabatt-Aktion – in Anspielung auf den vielleicht kommenden 20. Grand-Slam-Titel. Die Aktion wird auf Social Media sowie mit einem Printinserat beworben.

Credit Suisse

Die Grossbank postete auf dem eigenen Facebook-Kanal Bilder und Videos zum Match. Auf einem der Bilder posiert Credit-Suisse-CEO Tidjane Thiam höchstpersönlich neben Roger Federer.

Jura

Der Haushalts- und Elektrogeräte Jura feiert den Federer-Triumph mit Printinseraten in mehreren Zeitungen. Das Inserat wurde zudem auf Facebook gepostet.



Lindt & Sprüngli

Die Schweizer Schokoladenherstellerin Lindt & Sprüngli vermarktet das Happening um Roger Federer hauptsächlich in den globalen Social-Media-Kanälen.

@rogerfederer, on your way to the 8th Wimbledon title we'll keep our fingers crossed for you – to us these are true Lindor Moments! #mylindormoment Ein Beitrag geteilt von Lindt Switzerland (@lindt_switzerland) am 14. Jul 2017 um 1:06 Uhr



(wid/ma)