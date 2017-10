Die Migros verkauft ihr Sorgenkind Office-World an die österreichische MTH Retail Group. MTH übernimmt 100 Prozent der Anteile, sämtliche Mitarbeitende sowie die Verkaufsstellen von Office World. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit diesem Schritt stelle die Migros die Weichen für eine nachhaltige Zukunft von Office-World, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung vom Montag. Ein Stellenabbau sei nicht geplant. MTH strebe gar einen Ausbau des Filialnetzes an, lässt sich MTH-Chef Martin Waldhäusl zitieren.

Office World ist mit seinen rund 400 Mitarbeitenden nach eigenen Angaben der grösste Anbieter von Bürobedarf in der Schweiz. Im vergangenen Jahr erzielte der Händler einen Umsatz von 179 Millionen Franken. Die Läden haben allerdings seit einiger Zeit mit Margen- und Konkurrenzdruck zu kämpfen. Die MTH Group ihrerseits betreibt in Deutschland und Österreich im Papeterie- und Schreibwarenbereich 770 Filialen und kommt auf einen Konzernumsatz von rund 800 Millionen Euro. Mit der Übernahme von Office-World gelingt nun der Schritt auf den Schweizer Markt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die österreichischen Wettbewerbsbehörden. (sda/wid)