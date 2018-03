Inhalt und Form: Spenden und dabei die Empfänger sehen

In Myanmar finden ethnische Säuberungen gegen die Rohingya statt – und die Welt schaut weg. 2017 erreichte der Konflikt einen neuen, traurigen Höhepunkt. Tausende Menschen wurden vertrieben oder umgebracht, ihre Häuser niedergebrannt. Seither flohen mehr als eine halbe Million Rohingya, wie die Agentur Inhalt und Form in einer Mitteilung schreibt.

Azadi Association unterstützt die vertriebenen Rohingya durch Schulprojekte und ermöglicht so den Flüchtlingskindern Zugang zu Bildung. Doch wie die Öffentlichkeit erreichen, wenn der Konflikt aus den Tagesmedien verschwunden ist? Mit einer Live-Spendenkampagne der ganz besonderen Art: der «Azadi Social Livestream». «Über die sozialen Medien kündigten wir diesen besonderen Facebook-Livestream an und luden die User sowie Multiplikatoren aus Presse und Öffentlichkeit ein, aktiv daran teilzunehmen und den Stream auf ihren Profilen zu teilen», heisst es in der Mitteilung.

In einer einstündigen Live-Übertragung aus der von Azadi unterstützten Madrasah Al-Ain Schule in Subang erfuhren die Livestream-Teilnehmer mehr über das Projekt, konnten Geld spenden und dank eines Kamerateams vor Ort live zusehen, wie die Schulkinder die Spendengelder für Whiteboards, Bleistiften, Schultaschen und mehr verwendeten.

Laut eigenen Angaben wurden über 730 Stunden Live Views erzielt, das Spendenvolumen am Ausstrahlungstag erreichte ein Mehrfaches der Jahresspenden von 2017.

Verantwortlich bei Azadi Association: Mariel Zimmermann (Präsidentin), Cecilia Truffer (Projektverantwortung), Fabian Gruber (Online), Joshua Truffer (Spenden); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Creative Direction), Yacine Azzouz (Strategie und Konzept), Danusha Kuchtova, Alice Britschgi, Christine Boje (Text), Patricia Harzenmoser (Art Direction), Nadine Michel (Beratung), Lovey Wymann (Social Media); bei Markenfilm: Uli Scheper (Leitung Produktion), Robin Scheller, Nora Schäferhenrich (Produktion). (pd/cbe)