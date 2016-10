Franz & René: Spitalgruppe an Messe in Szene gesetzt

Teads

Ersten Schweizer Video Summit durchgeführt

Rund 120 Gäste nahmen am Anlass von Teads teil. Internationale Branchenexperten diskutierten über Trends.

Rund 120 Gäste nahmen am 5. Oktober am Anlass von Teads in Zürich teil. Internationale Branchenexperten diskutierten über die aktuellen Entwicklungen und Trends in der Videowerbung.