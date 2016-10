Street Parade: Sponsoring House übernimmt exklusive Vermarktung

Sponsoring House und die Street Parade Zürich haben sich entschieden, ab sofort im Bereich der Sponsoren-Vermarktung eine exklusive Zusammenarbeit einzugehen, wie der Verein Street Parade Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Als Vermarkter verfügt die Agentur aus Fehraltorf, ein Unternehmen der TIT-PIT-Gruppe, einerseits über eine langjährige Erfahrung in der Vermarktung von Grossveranstaltungen und andererseits über das notwendige Netzwerk im Bereich der bestehenden und potenziellen Sponsoren der grössten, jährlich stattfindenden Veranstaltung in der Schweiz. Der Verein und Sponsoring House konnten sich über eine vorerst dreijährige Zusammenarbeit einigen.

Joel Meier, Präsident des Verein Street Parade Zürich, freut sich gemäss Mitteilung auf die künftige Zusammenarbeit: «Sponsoring House zählt in der Branche der Festival-Vermarkter seit Jahren zu den Top-Agenturen. Dass wir künftig auf das Know-how von Mike Schälchli und Lukas Hammer zählen dürfen, verspricht der Street Parade weiterhin eine stabile Zukunft in der Vermarktung. Gleichzeitig möchten wir uns ganz herzlich bei Martin Schorno und Susanne Murer bedanken, welche die Street Parade in den letzten Jahren erfolgreich mitgestaltet und vermarktet haben.» Auch dank ihrer erfolgreichen Arbeit könne nun ein Wechsel aus einer Position der Stärke erfolgen.

Der Wechsel auf der Vermarkter-Seite erfolge auf Wunsch von Martin Schorno, der sich nach über 20 intensiven Jahren neuen Projekten zuwendet und Platz für eine nächste Generation machen will. Die Street Parade erhofft sich durch den neuen Vermarkter eine weiterhin erfolgreiche Vermarktung, als auch neue Ideen zur Mittelgenerierung. (pd/clm)

Die Street Parade 2017 findet wie gewohnt am zweiten Wochenende im August statt.