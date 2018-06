Admeira: SRG-Inventar wird weiter exklusiv vermarktet

Im Aktionariat des Schweizer Werbevermarktungsunternehmens Admeira ändert sich die Zusammensetzung: Die SRG verkauft ihre Beteiligung. Der Aktienanteil wird von den beiden Mitaktionären Ringier und Swisscom zu gleichen Teilen übernommen (persoenlich.com berichtete).

Durch den Aktienverkauf werde die Aufnahme neuer Inventargeber und Aktionäre ermöglicht, heisst es in einer Mitteilung. Admeira geniesse weiterhin das Vertrauen von SRG und vermarkte exklusiv deren Premium-Inventar in den kommenden Jahren. «Wir sind stolz und zufrieden zugleich, dass wir das uneingeschränkte Vertrauen der SRG geniessen und auch künftig deren Premium-Inventar exklusiv vermarkten werden», wird Bertrand Jungo, CEO von Admeira, in der Mitteilung zitiert. Dies zeuge von Admeiras Vermarktungskompetenz und starker Position am Markt als Anbieter von Werbeplattformen in den Gattungen Print, Digital und Broadcast.

Die Veränderungen im Aktionariat haben keine Anpassung der operativen Ausrichtung von Admeira zur Folge. «Die Werbe- und Medienmärkte verändern sich weiterhin substanziell. Die Unternehmen Swisscom und Ringier sind davon überzeugt, dass Admeira den Medienstandort Schweiz gegenüber der internationalen Konkurrenz wieder stärkt», so Marc Walder, VR-Präsident von Admeira und Ringier-CEO. «Mit dem Verkauf der Anteile der SRG wird die Aufnahme neuer Inventargeber und Aktionäre möglich, um dieses Innovationsprojekt frei von medienpolitischen Grabenkämpfen in die Zukunft zu führen.»

Die Marktchancen

Der Medienmarkt durchläuft einen fundamentalen Wandel: Mit dem Fokus auf kanalübergreifende Kampagnenplanung und digitale Produkte sieht Admeira Potenzial, um «umsetzungsstarke und innovative Lösungen» zu bieten. «Wir wollen unseren Kunden erfolgreiche und wirkungsvolle Werbung ermöglichen. Dazu setzen wir unter anderem unsere Expertise im Bereich Bewegtbild und Crossmedia ein», so Jungo. Studien rund um die Themen Broadcast, Digital und Video, die von Admeira Research durchgeführt werden, würden die Serviceleistungen ergänzen und bestätigen, welche spezifischen Faktoren zum Erfolg einer Werbekampagne beigetragen hätten. «Unsere Kundinnen und Kunden können uns beim Wort nehmen und künftig faktenbasiert entscheiden, wo sie ihren Werbefranken investieren wollen.»

Die Notwendigkeit für gattungs- und verlagsübergreifende Werbeallianzen sei überall gross: «Admeira zeigt vorbildlich, wie man Synergien sinnvoll nutzen kann, Werbeauftraggebern werden damit neue und innovative Möglichkeiten für Aufmerksamkeit, Zielgruppenansprache und Reichweite geboten», so Walder weiter. (pd/cbe)