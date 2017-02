Aussenwerbung: Stadt Zürich schreibt Plakatflächen neu aus

Die Stadt Zürich schreibt die Pacht für ihre Reklameflächen erneut öffentlich aus. Die rund 1800 Plakatflächen der Stadt auf öffentlichem Grund sollen für die Dauer von fünf Jahren an spezialisierte Firmen vergeben werden.

Die noch geltenden Verträge für die Bewirtschaftung der Flächen liefen am 30. Juni 2018 aus, teilte der Zürcher Stadtrat am Freitag mit. Mit der Neuausschreibung sollen unter anderem die Einnahmen aus der Plakatierung auf öffentlichem Grund gesichert werden.

Das Plakatvolumen wurde in verschieden grosse Lose aufgeteilt. So sei es auch kleineren Firmen möglich, sich an der Ausschreibung zu beteiligen und den Zuschlag für ein Los erhalten zu können, heisst es weiter. Den Zuschlag erhalte jeweils das höchste beziehungsweise wirtschaftlich günstigste Angebot. (sda/cbe)