Evian: Stan Wawrinka sieht die Welt durch Kinderaugen

Stan Wawrinka begeisterte seine Fans in den vergangenen Jahren immer wieder durch den Gewinn eines Grand Slams. 2014 gewann er mit den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Titel. 2015 folgte der Pokal der French Open und 2016 der Sieg an den US Open. In drei Jahren gewann Wawrinka drei Grand-Slam-Turniere und ist heute die Weltranglisten Nummer 3. Was folgt diesen Sommer? Bei den French Open stand er bereits wieder im Final. Diesen Sommer will Wawrinka auch in London angreifen und auf dem heiligen Rasen sein bestes Tennis zeigen.

Baby Stan ist mit dabei

Bei seinem grossen Vorhaben 2017 kann sich Wawrinka auf Evian und sein persönliches, inneres Baby verlassen. Denn diesen Sommer begleitet Baby Stan sein Erwachsenes-Ich an die Grand-Slam-Turniere Wimbledon Championships in London und US Open in New York. Unter dem Motto «Live young» zeigen Evian und Wawrinka, dass eine positive, jugendliche Lebenseinstellung und Freude am Sport eng miteinander verbunden sind, wie es in einer Mitteilung heisst. Das starke Doppel thematisiert zudem die Wichtigkeit, genügend zu trinken.

Die Evian-Oversize-Kampagne zeigt die Welt, wie man sie nur durch Kinderaugen sehen kann. Die unterschiedlichen Charaktere und Markenbotschafter visualisieren die Kampagne, in deren Rahmen deren inneres Baby sichtbar wird, nachdem sie das natürliche Mineralwasser von Evian getrunken haben. Schweizweit sind zudem während der Kampagne die Wawrinka und Baby-Stan-Motive auf den 0,75-Liter-Pet-Flaschen zu finden. Auch digital kann man die «Live young» Experience erleben, beispielsweise durch den interaktiven Snapcode auf den Pet-Flaschen, der mit dem Smartphone gescannt wird und zur Baby-Snapchat-Linse weiterleitet.

Ein weiteres Highlight ist laut Mitteilung der Oversize-Event am 29. Juli im Zürcher Hauptbahnhof. Besucher können vor Ort die überdimensionale «Live young»-Welt entdecken und durch spielerische und sportliche Betätigung eine Reise zu den US Open in New York gewinnen. (pd/cbe)