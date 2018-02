APG|SGA Interaction: Standortgenaues Mobile Targeting lanciert

Das Interaction-Team der APG|SGA hat eine neue Targeting-Technologie entwickelt, die in der Genauigkeit von Location Based Targeting neue Massstäbe setze, heisst es in einer Mitteilung.

Die neue Produktmarke von APG|SGA Interaction, die am Montag auf den Markt kommt, heisst Aymo – und sei für das Werbeunternehmen «ein weiterer Meilenstein in der aktiven Marktbearbeitung im Bereich Mobile Media, Interactive und Data Collecting». Der Name Aymo setzt sich aus den Worten «aim» und «mobile» zusammen – er stelle die Zielgenauigkeit der neuen Mobile-Produkte dar. Diese seien auch unabhängig von analoger und digitaler Plakatwerbung buchbar.

Die entwickelte Technologie der beiden Produkte «Aymo LiveTarget» (Echtzeit-Targeting) und «Aymo ReTarget» (standortbasiertes Re-Targeting) stütze sich auf einer direkten Datenanbindung zu über 15 Schweizer Mobile Apps, welche täglich über 2,5 Millionen Standort-Datenpunkte generieren. Mit den Datenpartnerschaften könne APG|SGA Interaction jederzeit eine hohe Qualität der verwendeten Standort-Daten gewährleisten.

Für das Standort-Werbetargeting werden ausschliesslich GPS- sowie Beacon-Daten verwendet. Zur Eingrenzung der geografischen Zielgruppe werden für eine Werbekampagne sogenannte Polygone auf einer Karte eingezeichnet. Damit kann der Werbetreibende das Zielgebiet metergenau eingrenzen und dadurch die örtliche und zeitliche Relevanz seiner Werbebotschaft gemäss Mitteilung um ein Vielfaches steigern.

Die Aymo-Produkte wurden in den letzten Monaten intensiv getestet. Lokale und nationale Kunden wurden dabei miteinbezogen. Die Tests hätten eine hohe Performance bezüglich Klickraten und Verweildauer auf der Landingpage aufgezeigt – und damit eine unmittelbare Wirkung des neuen Produkts. (pd/maw)