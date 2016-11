Sonova: Supermodels, Schauspieler und Musiker für besseres Hören

Cindy Crawford, Linda Evangelista, Jake Bugg und neun weitere internationale Stars aus der Schauspiel-, Musik- und Modewelt posieren für den Hear the World Kalender 2017. Fotografiert von Bryan Adams in der «Hear the World»-Pose machen sie auf die Bedeutung guten Hörens und die Folgen von Hörverlust aufmerksam. Der Verkaufserlös komme zu hundert Prozent den Projekten der «Hear the World»-Foundation zugute, die sich weltweit für benachteiligte Menschen und besonders für Kinder mit Hörverlust einsetzt.

Star-Kalender für einen guten Zweck

Es sei das ideale Weihnachtsgeschenk für alle, die stilvoll schenken und dabei Gutes tun wollen. Der in limitierter Auflage erhältliche Kalender präsentiert zwölf Schwarz-Weiss-Porträts von Stars in der Pose für bewusstes Hören mit der Hand hinter dem Ohr: Covermodel Cindy Crawford, die beiden Star-Wars-Schauspieler Mads Mikkelsen und John Boyega, The Who-Frontmann Roger Daltrey, Opernsänger Juan Diego Flórez, Singer-Songwriter Jake Bugg, Sängerin Eliot Sumner sowie die Topmodels Jeanne Damas, Linda Evangelista, Lottie Moss, Angela Lindvall und Imogen Waterhouse.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 hat die Hear the World Foundation (#heartheworld) bereits über 80 Projekte auf allen fünf Kontinenten unterstützt und damit tausenden von Menschen mit Hörverlust die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht. Besonders werden Pro­jekte zugunsten von Kindern mit Hörverlust gefördert, um ihnen eine altersgerechte Entwicklung und die Chance auf Schulbildung zu ermöglichen. (pd)