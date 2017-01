Wahlplakat: SVP-Politikerin steht ihren Mann

Das Bild eines Wahlplakats von Inge Schmid, die für die SVP in die Regierung von Appenzell Ausserrhoden gewählt werden will, geht derzeit viral.

Der Grund ist der Text: «Inge Schmid – unser Mann für Ausserrhoden». Ein Leser-Reporter schildert gegenüber «20 Minuten»: «Ich dachte, es handelt sich um einen üblen Schreibfehler». Da habe wohl ein Grafiker seinen Job verloren.

Dem ist aber nicht so, der Slogan wurde bewusst so gewählt. «Unsere Regierung braucht Persönlichkeiten mit Erfahrung. Ob Frau oder Mann ist dabei zweitrangig», schreibt Inge Schmid auf ihrer Website. Sie habe früh auf Werte gesetzt, die auch heute noch oft vor allem Männern zugeschrieben würden. Ihr Leistungsausweis sei also «männlich» – und mit einem Augenzwinkern kandidiere sie deshalb als «Ihr Mann für Ausserrhoden».

Wie Schmid gegenüber «20 Minuten» sagt, habe sie vor allem positive Reaktionen erhalten: «Viele Frauen sagten mir, es treffe den Nagel auf den Kopf und es sei gut, dass ich als Frau hinstehe und zeige, dass auch Frauen etwas zu bieten haben.». (cbe)