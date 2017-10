Nau.ch

Tama Vakesaan wird Video-Teamleiterin

Die SRF-Youtuberin wird ihr Gefäss «Tama Gotcha!» noch bis Ende Jahr weiterführen. Bald ist sie auf PassengerTV und GasstationTV zu sehen.

Gewinnend, schlagfertig und herzlich: Tama Vakesaan in «Shout out an meine Heldinnen» Youtube-VLog #35 (Bild: Screeshot)