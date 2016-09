Rätsel Agentur: Tamara Mattiussi wird Geschäftsleiterin

Passenger TV

Lötschberger-Züge der BLS ausgerüstet

Das Fahrgast-Fernsehen konnte sich in der Ausschreibung gegen starke Mitbewerber durchsetzen und kann so die Präsenz in Bern weiter stärken.