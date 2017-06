Media Research Group: Tamedia und Goldbach gewinnen Medien Award

Mittels Online-Fragebogen führte die Media Research Group zwischen Januar und März 2017 eine Umfrage bei Werbeauftraggebern, Werbe- und Mediaagenturen durch. In zwei Kategorien werden nun die Gewinner gekürt.

Knapp sechs Monate nach ihrem Markteintritt wird Tamedia Advertising im Bereich Zeitungen als beste Medienanbieterin mit dem Medien Award 2017 ausgezeichnet. Der Sieg von Tamedia bedeute eine Wachablösung in zweifacher Hinsicht, schreibt Media Research Group dazu. Zum einen werde APG nach drei Jahren an der Spitze abgelöst, zum anderen sei der Nachfolger ein Medienunternehmen, das im letzten Jahr in dieser Form noch gar nicht am Werbemarkt aufgetreten sei. «Diese Auszeichnung ist insbesondere bedeutsam für uns, da Tamedia Advertising erst seit wenigen Monaten im Markt agiert», wird denn auch Marcel Kohler, Leiter Bereich Werbung & Pendlermedien und Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia, in einer Mitteilung zitiert.

Bei den Medienvermarktern widersteht Goldbach Media dem Angriff der neu am Werbemarkt aktiven Admeira und holt sich mit deutlichem Vorsprung den Sieg – zum sechsten Mal in Folge, wie die Media Research Group schreibt. «Wir nehmen diese Auszeichnung als Ansporn, uns auch in Zukunft mit Engagement und Innovationskraft den Herausforderungen des sich wandelnden Medienmarktes zu stellen», lässt sich Alexander Duphorn, CEO der Goldbach Media, in einer Mitteilung zitieren.

Der Medien Award wird seit 1998 verliehen, bis im vergangenen Jahr erfolgte die Vergabe unter dem Namen Media Trend Award. (cbe)