In der Schweiz stehen 15000 Parkuhren von Taxomex im Einsatz. Des weiteren unterstützen die Taxomex-Ingenieure mit ihrem Know-how sowie speziellen Überwachungsinstrumenten Verkehrsplaner und -fachleute bei der Erhebung von Daten.

Um die Kommunikation des Unternehmens zu optimieren, setzt Taxomex seit kurzem nun auf die Agentur am Flughafen. Erste Massnahmen werden in Kürze zu sehen sein, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/cbe)