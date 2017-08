Ticketcorner: Thomas Morand wird Skiticketing-Direktor

Mit Thomas Morand gewinnt Ticketcorner einen erfahrenen Wintersport-Experten mit breitem Netzwerk, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Der 43-Jährige war in den letzten beiden Jahren als Head of Sales im Organisations-Komitee der alpinen Ski-WM in St. Moritz tätig. Zuvor war der gelernte Skibauer unter anderem während sechs Jahren Geschäftsführer der Uvex Schweiz.

Morand wird bereits ab 15. August für Ticketcorner tätig sein, was laut Mitteilung eine reibungslose Übergabe gewährleistet. (pd/tim)