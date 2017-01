Emmi: Thomas Morf wird Marketingchef

Thomas Morf wird per Mitte Juni 2017 Chief Marketing Officer der Emmi Gruppe und damit gleichzeitig Mitglied der Konzernleitung. Gemeinsam mit seinem Team werde er einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Markenkonzepte von Emmi und zum internationalen Wachstum der Gruppe leisten, schreibt der Konzern in der der Mitteilung. Robin Barraclough, der frühere Chief Marketing Officer der Emmi Gruppe, hat am 1. Januar 2017 die Verantwortung für die Division Europa übernommen.

Thomas Morf ist ein ausgewiesener Spezialist mit mehr als 16 Jahren Erfahrung in führenden Marketing- und Managementpositionen in der Konsumgüterindustrie, den grösseren Teil davon im Bereich Milchprodukte bei Danone. Der internationaler Marketingexperte ist zurzeit bei Danone in Südafrika tätig. Seine Karriere begann er Mitte 2000 bei Procter & Gamble, wo er sieben Jahre tätig war. Seit 2007 ist Morf bei Danone angestellt. Er arbeitete in München, Paris und Johannesburg, unter anderem als globaler Marketing Director Innovationen an Danones Hauptsitz in Frankreich sowie als Marketing Director Südafrika.

Zurzeit ist er Geschäftsführer einer der drei Geschäftseinheiten von Danone im südlichen Afrika, der Firma Mayo Dairy, mit 180 Mitarbeitenden und einer Jahresproduktion von 17‘000 Tonnen oder rund 70 Millionen Bechern. Der 42-Jährige studierte Wirtschaft mit Vertiefung in Internationalem Management an der Hochschule St. Gallen. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Seinen Wohnsitz wird er in die Schweiz verlegen. (pd/wid)