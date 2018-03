Ringier: Thomas Passen baut Content-Marketing-Bereich auf

Nachdem Thomas Passen die letzten zwei Jahre auf selbständiger Basis für Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz tätig war (persoenlich.com berichtete), wird er zum 1. April 2018 Chief Revenue Officer Ringier Publishing Schweiz, wie das Unternehmen mitteilt.

Er werde in dieser Funktion den Bereich Content Marketing aufbauen. Damit werde er in enger Absprache mit Admeira direkter Ansprechpartner für Werbekunden in diesem rasch wachsenden Segment des Werbemarktes, heisst es in der Mitteilung weiter. Zu seinen Hauptaufgaben zählt die Beratung von Kunden bei der Konzeption, Erstellung und Verbreitung inhaltsbasierter Kommunikationskonzepte über die Print- und Digitalmedien von Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Alexander Theobald, COO Ringier Schweiz.

Für die Umsetzung der individuellen Werbekonzepte wird der Bereich von Thomas Passen mit dem Brand Studio der Blick-Gruppe und mit Ringier Axel Springer Schweiz zusammenarbeiten. Die Ansprache des Werbemarktes erfolgt in Zusammenarbeit mit Admeira, die unverändert für die Werbevermarktung aller Titel von Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz zuständig sein wird. Zu den weiteren Aufgaben von Thomas Passen für Ringier zählt auch die Beratung in Marketing, Strategie und Portfoliobewirtschaftung und deren Geschäftsbereiche sowie die Entwicklung neuer und auch medienübergreifender Geschäftsideen.

Thomas Passen war die letzten zwei Jahre mit seiner Vermarktungs- und Kommunikationsagentur Stilwerk für Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz tätig, seine Geschichte bei Ringier reicht aber weiter zurück: Seit 1997 hatte er mehrere Funktionen im Unternehmen inne, unter anderem als Bereichsleiter Blick-Gruppe und Leiter Leser- und Werbemarkt Zeitschriften. Seit 2013 war er Head of Sales and Marketing. (pd/maw)