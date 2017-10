EY Schweiz: Thomas Sucic verstärkt das Team

Thomas Sucic hat per 2. Oktober 2017 die Leitung der Abteilung «Brand, Marketing and Communications» (BMC) bei EY in der Schweiz übernommen. Mit dieser Rolle wird er Teil des fünfköpfigen BMC-Leadership-Teams in der GSA-Region, welche Deutschland, Schweiz und Österreich umfasst. Gleichzeitig wird Karin Mateu für die Gestaltung der Beziehungen von EY zu den Schweizer Medienredaktionen verantwortlich sein, wie EY in einer Mitteilung schreibt.

Thomas Sucic sammelte über zehn Jahre Erfahrung im Dienstleistungs- und Human-to-Human-Marketing. Zuletzt hatte er eine Kaderrolle in der Marketingabteilung einer Prüfungs- und Beratungsunternehmung. Sucic schloss an der Hochschule Luzern das Studium der Wirtschaftswissenschaften als Betriebsökonom ab. Sucic wird laut Mitteilung EY helfen, sich in dem von starken Veränderungen unterworfenen Markt als führendes Beratungs- und Prüfungsunternehmen weiter zu etablieren.

Eine wesentliche Rolle werden dabei professionelle Beziehungen zu Medienvertretern und Redaktionen in der Schweiz spielen. Mit Karin Mateu erhält EY in der Schweiz ebenfalls per 2. Oktober eine neue Verantwortliche für diese Aufgabe. Mateu verfügt über einen Master in Führung und Unternehmenskommunikation, den sie berufsbegleitend absolvierte. Sie hat über sieben Jahre Berufserfahrung in der Kommunikation beim Dachverband der Schweizer Wirtschaft, wo sie auch für diverse Projekte und Kampagnen verantwortlich war. In ihrer neuen Position wird sie den Austausch mit den Medien intensivieren und inhaltlich und qualitativ weiterentwickeln. (pd/cbe)