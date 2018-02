Thomas Ulrich wird neuer Leiter Marketing und Kommunikation bei Valiant. Er ersetzt Stephan Michel, der in die Geschäftsleitung der Paraplegiker Stiftung in Nottwil wechselt, wie es in einer Mitteilung der Bank heisst.

Ulrich verfügt über langjährige Erfahrung in Marketing und Kommunikation. Zuletzt leitete der gebürtige Basler beim Super-League-Klub FC Luzern die Bereiche Marketing und Kommunikation. Zuvor war er als CEO Stadion St. Jakob-Park & Eishalle St. Jakob-Arena / Basel United tätig. Von 2001 bis 2010 leitete er bei Swisscom den Bereich Marketing Communications & PR.

Der 49-Jährige schloss an den Universitäten Basel und Genf sein Studium als Jurist ab und verfügt über zahlreiche Weiterbildungen in Kommunikation und Management. In seiner neuen Funktion wird er bei Valiant an deren Hauptsitz in Bern die Bereiche Unternehmenskommunikation, Marketingkommunikation, Sponsoring & Promotionen leiten und ist direkt dem CEO unterstellt. (pd/maw)