Hotz Brand Consultants: Tobias Baumann neuer Director Consulting

Die Markenberatung Hotz Brand Consultants baut ihr Führungsteam durch den Zuzug von Tobias Baumann aus, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Der Spezialist für Marken- und Kommunikationsstrategie blickt zurück auf zwölf Jahre berufliche Erfahrung rund um die Themen Marke, Marketing, Kommunikation und Geschäftsentwicklung. Als Mitglied der Geschäftsleitung übernahm er bereits im April die Führung des Consulting Teams.

«Ich freue mich, dass wir mit Tobias einen gleichermassen überzeugten wie erfahrenen Verfechter unserer Philosophie der Marke als Motor für erfolgreiche Geschäftsent-wicklung für unser Führungsteam gewinnen konnten. Sein Einstand war bereits sehr erfolgreich, und er passt ideal ins Team», wird Managing Director Chris Steinacker in der Mitteilung zitiert.

In den vergangenen vier Jahren stand Baumann im Dienste von Scholz & Friends, zuletzt in der Position des Strategy Directors. In dieser Funktion verantwortete er die Entwicklung und Implementierung von Marken- und Kommunikationsstrategien für ein breites Spektrum an grossen und mittelständischen Unternehmen – von der Grossbank Credit Suisse, über den Telecom Dienstleister UPC bis hin zum Mäbelbau-Spezialisten USM.

Davor war Baumann massgeblich am initialen Aufbau von Jung von Matt/brand identity beteiligt, wie es weiter heisst. Ergänzend zu seiner Erfahrung auf Beratungsseite war er zu Beginn seiner Karriere lange Jahre auf Kundenseite in den Bereichen Marketing, Produktmanagement und Business Development im Technologieumfeld tätig.

Baumann hat Betriebswirtschaft studiert und verfügt über einen Abschluss als Master of Arts in Marketing, Dienstleistungs- und Kommunikationsmanagement der Universität St. Gallen. (pd/lom)