Nach zwölf Jahren in verschiedenen Rollen bei Microsoft übernimmt der Xbox-Marketing-Profi Tobias Egartner ab Donnerstag die Verantwortung für die eSports-Projekte von BlueGlass Interactive in Zürich. Damit unterstreicht BlueGlass zusammen mit ihrer Startup-Tochter eStudios die Ambitionen, in der eSports-Berichterstattung und Content Produktion eine führende Rolle in der Schweiz zu übernehmen, heisst es in einer Mitteilung. Egartner werde als Geschäftsführer nicht nur seine Business-Kenntnisse einbringen, sondern auch seine Passion für eSports.

Die Digital-Marketing-Agentur betreibt zusammen mit UPC Schweiz die Plattform eSports.ch. Produziert werden die Videoinhalte und Live-Produktionen von eStudios in Frau Gerolds Garten in Zürich. Die 80-Prozent-Tochter von BlueGlass Interactive produziert unter anderem die Bewegtbild-Inhalte für eSports.ch, um über das aktuelle Geschehen aus dem Schweizer eSports Umfeld zu berichten. (pd/cbe)