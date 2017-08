MediaCom: Tobias Kober und Benjamin Moser neu an Bord

Neben Benjamin Moser, Managing Director, wird auch Tobias Kober in der neu geschaffenen Position des Chief Digital Officer in die Geschäftsleitung der MediaCom Schweiz berufen, wie die Mediaagentur in einer Mitteilung schreibt.

Mit Kober hole sich die Mediaagentur einen erfahrenen Digitalexperten, der bei den Top Playern im deutschen Markt ein breites Kundenportfolio und Erfahrungsspektrum gesammelt sowie Digitale Units aufgebaut und weiterentwickelt habe. Er zeichne sich sowohl durch seine Expertise bei allen aktuellen digitalen Top-Themen als auch seiner strategischen und vorausschauenden Sichtweise aus.

Bereits Anfang des Jahres wurde Benjamin Moser zum Managing Director befördert, wie es weiter heisst. Moser habe in dieser Funktion die Verantwortung für alle MediaCom-Kunden, den Client Service, sowie die Verantwortung für die Mitarbeiter aus der Beratungs- und Planungsunit sowie deren Weiterentwicklung übernommen.

«Neben seinen profunden Kenntnissen der Kommunikationsberatung und Mediaplanung, sowie der engen Kundenbindung hat Moser in seiner Abteilung bereits viele Verbesserungen erfolgreich umsetzen können», lässt sich MediaCom-CEO Lennart Hintz in der Mitteilung zitieren. Folglich sei die Berufung in die Geschäftsleitung der logische Schluss. (pd/tim)