Gruppe Corriere del Ticino: Tochterfirma übernimmt Werbevermarktung

Die Werbemarktkombination Bitop (CdT Plus und «la Regione») endet per 31. Dezember 2017. Neue Anforderungen der Werbemärkte sowie eine neue Ausrichtung der Gruppe Corriere del Ticino führen gemäss Mitteilung dazu, dass die Kombination nicht mehr angeboten wird.

Die Gruppe Corriere del Ticino bietet dem Werbemarkt ab dem 1. Januar 2018 neue, der konvergenten Medienwelt angepasste Lösungen an: Sie überträgt die gesamte Werbevermarktung der MediaTI Marketing SA (100-prozentige Tochter der Gruppe). Ab dem 1. Januar 2018 wird diese gemäss Mitteilung mit folgenden neuen Angeboten im Werbemarkt vertreten sein: «Corriere del Ticino mono», die Tageszeitung Nummer 1 im Tessin und «Combiticino», die neue Kombination für den Kanton Tessin.

Mit dem «Corriere del Ticino» und dem «il Caffè» werde das gesamte Tessin an sieben Tagen in der Woche optimal abgedeckt. «Combiticino» erreicht cirka 145’000 Leserinnen und Leser, was einer Reichweite von knapp 50 Prozent entspricht. Ebenfalls ist mit dieser Kombination eine ausgewogene Reichweite in den beiden Regionen «Sopraceneri» (Bellinzona, Locarno) und «Sottoceneri» (Lugano) gewährleistet.

Diese Werbemarkt-Kombination ist gemäss Mitteilung Teil der neuen, multimedialen Strategie der Gruppe Corriere del Ticino und der MediaTI Marketing SA mit dem Focus auf die Werbetreibenden und deren Agenturen. Mit konvergenten Medialösungen sollen möglichst optimal und wirtschaftlich die Zielgruppen der Werbetreibenden erreicht werden.

Der «Corriere del Ticino» und «il Caffè» haben ihre Tarifstruktur den neuen Gegebenheiten angepasst. Diese werden in den nächsten Tagen offiziell – zusammen mit dem «Combiticino» allen Anzeigenkunden sowie den Media- und Werbeagenturen – zur Verfügung gestellt und präsentiert. (pd/tim)