Werbe-Synchronisation: TV-Spots und Online-Werbung nun zeitgleich

Während der Werbeunterbrechung noch schnell aufs Klo sitzen und dort auf dem Handy oder dem Laptop die Webmails checken. Gang und gäbe bei so manchem. Künftig kann man sich der TV-Werbung aber auch auf dem WC nicht mehr entziehen. Passende Online-Werbemittel können nämlich synchron auch übers Internet ausgespielt werden.

United Internet Media (UIM) kann ab sofort digitale Werbung auf den konzerneigenen Online- und Mobile-Angeboten Web.de, GMX und 1und1.de mit TV-Spots in Echtzeit synchronisieren. Laut Net-Metrix-Profile 2016-2 verzeichnet alleine GMX.ch in der Schweiz monatlich insgesamt 750'000 Unique User. Mit dem neuen Verfahren sorgt der deutsche Mediavermarkter dafür, dass Multi-Screen-Nutzer passend zum Zeitpunkt des TV-Spots auch mit Display-Werbemitteln erreicht werden können. Die automatische Synchronisation von TV- und Online-Werbung folgt der zunehmenden Parallelnutzung von Medien, die eine veränderte digitale Zielgruppenansprache erfordert, heisst es in einer Mitteilung.

TV-Programme werden laufend analysiert

Die bisherigen Verfahren von UIM zur Synchronisation von TV-Spots und Display-Kampagnen auf stationären und mobilen Endgeräten erfolgte auf Basis von Mediaplänen. Das bedeutete allerdings erhöhten Aufwand durch manuelle Aussteuerung. Zudem waren der genaue Zeitpunkt eines Spots sowie die Abfolge innerhalb eines Werbeblocks bisher nur ungefähr bekannt. Durch die Zusammenarbeit mit dem technischen Spezialisten Spotwatch ist es nun möglich, die TV-Synchronisation der Multi-Screen-Ausspielung in Echtzeit zu garantieren. Damit können auch kurzfristige Änderungen im TV-Programm berücksichtigt werden, etwa bei Live-Übertragungen.

Spotwatch analysiert laufend automatisiert das Programm der relevanten frei empfangbaren Fernsehsender aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. persoenlich.com weiss: In der Schweiz werden unter anderem SRF 1, 2 und Info sowie die Privatsender TeleZüri, TeleBärn, Tele Basel und TV24 gescannt – auch die Schweizer Fenster der deutschen Sender entgehen der Analyse nicht.

Anhand von visuellen und akustischen Signalen identifiziert Spotwatch in Echtzeit die verschiedenen TV-Spots, wodurch der genaue Zeitpunkt der Ausspielung bekannt ist. Nach der Übermittlung der Ausspielungsdaten an den AdServer von UIM spielt dieser die passenden digitalen Werbemittel auf den Websites oder mobilen Angeboten anhand von zuvor festgelegten Zielgruppen-Parametern aus. Momentan funktioniert dies nur auf den konzerneigenen Seiten von UIM, aber: «Im nächsten Schritt können wir uns durchaus vorstellen, synchronisierte Online-Werbung auch auf weiteren Websites unseres Portfolios auszuspielen», sagt Rasmus Giese, CEO der United Internet Media, auf Anfrage von persoenlich.com.

Aufmerksamkeit wechselt ständig

Das Multi-Screen-Verhalten der TV-Zuschauer hat UIM mit der Studie «Der Blick ins Wohnzimmer» untersucht. Die Ergebnisse belegen, dass die Aufmerksamkeit sich nahezu gleichmässig zwischen TV-Bildschirm und digitalen Endgeräten aufteilt: Der Blick wechselt zwischen den Devices ständig hin und her. Die Studie zeigt auch, dass die Multi-Screen-Nutzung besonders während des TV-Werbeblocks steigt. (cbe)