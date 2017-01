Andermatt Swiss Alps: Urner Ferienort wird zum «Land of quattro»

Die bereits bestehende Kooperation zwischen dem Hotel The Chedi und dem Golfplatz mit Audi werde ab der laufenden Saison auf die ganz Andermatt ausgedehnt. Die Feriendestination werde damit Teil des Projekts «Land of quattro», der «exklusiven Audi-Kampagne in den wichtigsten Destinationen in den Alpen», schreibt Andermatt Swiss Alps in einer Mitteilung.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Bekanntheit und Präsenz der beiden Marken Andermatt und Audi sowie deren Produkte zu erhöhen. Als «Premium Destination» habe Andermatt das Ziel, eine international bekannte «Home of quattro»-Destination zu werden, zu der in der Schweiz bislang Davos, Laax, St. Moritz, Verbier und Zermatt gehörten.

Laut der Mitteilung ist vorgesehen, dass neu auch die SkiArena Andermatt-Sedrun und die Schneesportschule Andermatt Partner der Kampagne werden. (pd/eh)