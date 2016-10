Goldbach Group: Ursina Maurer wird Teamleaderin Kommunikation

Ab sofort übernimmt Ursina Maurer die fachliche Leitung der gruppenübergreifenden Kommunikation bei der Goldbach Group. Sie ist zudem Ansprechperson für die Kommunikation von Goldbach Audience (Switzerland), Goldbach Digital Services sowie Swiss Radioworld, heisst es in einer Medienmitteilung.

Ursina Maurer blicke auf langjährige Erfahrungen im Medien- und Kommunikationsgeschäft zurück. Zuletzt war sie als Redakteurin bei der «Schweizer Werbewoche», dem Branchenmagazin für Kommunikation beschäftigt. Davor war sie mehrere Jahre als Online-Redakteurin bei der «Werbewoche» sowie als freie Journalistin bei «Tages-Anzeiger» tätig.

Maurer studierte Germanistik, Philosophie und Europäische Volksliteratur an der Universität Zürich und schliesst in Kürze die CAS Corporate Communication Weiterbildung an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich (HWZ) ab. „Die Goldbach bietet mir die optimale Chance, meine beruflichen und akademischen Fachkenntnisse in einem neuen Umfeld umzusetzen. Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe und die neuen Herausforderungen“, so Maurer.

Maurer übernimmt die Nachfolge von Vera Tschan (im Bild oben), die sich nun vollständig ihrem Kommunikationsstudium an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) zuwendet. Tschan hat über vier Jahren bei der Goldbach gearbeitet, ab Sommer 2014 als Marketing und Communication Manager. Seit Anfang 2016 war sie als Teamleader Kommunikation für die fachliche Umsetzung der Group Kommunikation zuständig. (pd)