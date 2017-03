Lindt & Sprüngli: Uwe Sommer wechselt zu Theo Müller

Uwe Sommer verlässt Lindt & Sprüngli als Marketingchef im April. Er wolle sich frühpensionieren lassen, wie das Unternehmen auf der Website schreibt. Nun berichtet jedoch der Tagi, dass Sommer neuer Chef der Unternehmensgruppe Theo Müller wird. Ein Sprecher des deutschen Lebensmittelkonzerns hat entsprechende Berichte von deutschen Medien gegenüber der Zeitung bestätigt. Offiziell kommuniziert hat das Unternehmen die Personalie bisher nicht.

Sommer stiess 1993 zu Lindt & Sprüngli, wo er als Mitglied der Geschäftsleitung für die Abteilungen Marketing/Verkauf und Auslandmärkte zuständig war, wie es im Geschäftsbericht 2014 des Schokoladenherstellers heisst. Zuvor hatte er berufliche Erfahrungen in leitenden Funktionen im Marketing- und Verkaufsbereich bei Procter & Gamble, Mars in Deutschland und England sowie als CEO bei Johnson & Johnson in Österreich gesammelt. Der 61-Jährige verfügt über einen Masterabschluss in Volkswirtschaft. (tim)