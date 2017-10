European Marketing Confederation: Uwe Tännler zum Präsidenten gewählt

Die European Marketing Confederation (EMC) wird ab März 2018 während zwei Jahren von Uwe Tännler präsidiert. Seine Wahl an der Jahresversammlung, die am 9. Oktober in Hamburg stattgefunden hat, ist einstimmig erfolgt. Dem Vorstand der EMC gehören die Präsidenten der zehn nationalen Marketingverbände an, wie Swiss Marketing am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Als neuer Präsident wird Tännler im März 2018 Andrew Harvey ablösen. «Ich bin sicher, dass wir mit Uwe Tännler nicht nur einen gestandenen Marketingprofi, sondern auch einen unermüdlichen Kämpfer für Innovationen, Ausbildung, Wissenstransfer und Talentförderung an der Spitze der EMC haben werden», wird Harvey in der Mitteilung zitiert. Uwe Tännler ergänzt: «Ich werde alles daransetzen, dass die EMC die europäische Marketingwelt noch stärker zusammenführt – sowohl auf der fachlichen als auch auf der menschlichen Ebene.»

Als wichtigste Ziele seiner Präsidentschaft nennt Tännler laut Mitteilung die Harmonisierung der Abschlüsse im Rahmen der EMC-Zertifikate, das Mitgliederwachstum, den Ausbau der Vorteile für die Mitglieder und mittelfristig die Durchführung eines Europäischen Marketing-Tags. Zudem will Tännler die Beziehungen zur American Marketing Association (AMA) und zu weiteren globalen Marketingverbänden intensivieren.

Tännler verzichtet an der Delegiertenversammlung von Swiss Marketing im Juni 2018 auf eine Wiederwahl in den Zentralvorstand (persoenlich.com berichtete).

Europa-Zertifikate der EMC

In der Schweiz ist die EMC vor allem für ihre vom Berufsverband Swiss Marketing erteilten Europa-Zertifikate bekannt. Sie ergänzen den Schweizer Bildungsabschluss in Marketing und Verkauf mit einheitlichen, international gängigen Berufsbezeichnungen. Dies erleichtert die Stellensuche im Ausland oder bei in der Schweiz tätigen internationalen Unternehmen. Das Europa-Zertifikat von Swiss Marketing berechtigt Berufsfachleute mit einem schweizerischen Diplom oder Fachausweis der höheren Berufsbildung, die international einheitlichen Berufsbezeichnungen zu verwenden.

Die EMC hat ihren Hauptsitz in Brüssel. Sie umfasst zehn Länder und hat circa 150'000 Mitglieder. (pd/cbe)