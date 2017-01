Digitec Galaxus: VBZ-Passagiere im Visier

ÖV-Reisende kommen in Zürich nicht daran vorbei: In der ersten Aushangperiode 2017 hat Digitec Galaxus alle Werbeflächen an den Bus- und Tramhaltestellen der Verkehrsbetriebe Zürich VBZ gebucht, wie es in einer Mitteilung von Clear Channel heisst.

Die 1200 VBZ-Werbeflächen sind jetzt exklusiv bei Clear Channel Schweiz buchbar.

«Die Flächen im urbanen Umfeld der VBZ bieten eine interessante Zielgruppe, die sich zudem tendenziell in einer Warteposition befindet», lässt sich Digitec-Galaxus-Marketingchef Martin Walthert in der Mitteilung zitieren. (pd/eh)