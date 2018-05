Publicitas in Nachlassstundung: Verleger zögern mit ihrem Feedback

von Redaktion persoenlich.com

Letzten Donnerstag stellte die in Nachlassstundung stehende Publicitas Vertretern von Verlagen einen Sanierungsplan vor. Die Teilnehmer des Treffens wurden gebeten, bis am Donnerstag, 10. Mai, dem Antrag zuzustimmen (persoenlich.com berichtete). Publicitas will, dass die Verlage künftig zu insgesamt 50 Prozent an der Publicitas beteiligt werden. Das Bezirksgericht erwartet bis am 18. Mai eine Rückmeldung über die Kooperationsbereitschaft der Verlage. Finanzchef und Mitbesitzer Carsten Brinkmeier zeigte sich im persoenlich.com-Interview zuversichtlich: «Ich bin optimistisch, dass die Verantwortlichen differenzieren können zwischen Vergangenheit, also dem Forderungsverlust, und der Zukunft, also der Geschäftsentwicklung.»

Möglicherweise war Brinkmeier zu optimistisch. «Wir haben viel zu wenig Feedback erhalten», so Publicitas-Kommunikationschefin Elisabeth Aubonney auf Anfrage von persoenlich.com. Weniger als 20 Verleger hätten bislang geantwortet. Und der Inhalt der Feedbacks? «Absagen und wenige Zusagen», so Aubonney. Dies sei aber nicht repräsentativ.

Factsheet für Verleger

Nun geht Publicitas erneut in die Offensive. Am Mittwoch soll den Verlegern ein Factsheet verschickt werden, «um nochmals klar die Situation aufzuzeigen», sagt Aubonney weiter. Zudem werde die Frist für die Verleger bis Montag, 14. Mai, verlängert. Im Factsheet, das persoenlich.com vorliegt, heisst es: «Die Publicitas benötigt auch Ihre Zustimmung, um den Printmarkt – und somit auch Ihre Geschäfte – weiterhin zu unterstützen.» Dann werden die drei «wichtigsten Facts für Ihre Entscheidungsfindung» aufgeführt:

1. «Wenn die Publicitas keine ausreichende Zustimmung erhält, ist der Konkurs unaufhaltbar. Erfahrungsgemäss ist der Forderungsausfall im Konkursfall gemäss unserem Sachwalter 95 bis 100 Prozent.»

2. «Wenn Sie zustimmen, erhalten Sie definitiv einen höheren Anteil der noch offenen Forderung.»

3. «Wenn Sie zustimmen, haben Sie nichts zu verlieren. Es handelt sich bei der Absichtserklärung um kein rechtlich verbindliches Dokument, sondern zeigt lediglich, dass Sie diskussionsbereit sind.»

Hotline eingerichtet

Publicitas hat nun auch eine Hotline eingerichtet. Die Nummer 058 680 93 00 sei während der regulären Arbeitszeit besetzt. Und diese Arbeitszeit ist diese Woche kürzer als sonst. Am Donnerstag ist Auffahrt. «Es ist ein Wettlauf mit der Zeit», bringt es Aubonney gegenüber persoenlich.com auf den Punkt.





(Autoren: Michèle Widmer und Christian Beck)