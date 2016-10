Admeira: Verlegerverband darf gegen SRG-Joint-Venture vorgehen

Der Verband Schweizer Medien (VSM) und verschiedene Medienunternehmen (NZZ, Tamedia, Somedia, Basler Zeitung, AZ Medien) sind berechtigt, gegen die Beteiligung der SRG am Werbe-Joint-Venture Admeira mit Ringier und Swisscom gerichtlich vorzugehen, hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Damit geht die Sache zurück an das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK). Dieses hatte einen entsprechenden Antrag des Verbands und von Medienunternehmen Ende Februar 2016 abgewiesen.

Es begründete diesen Entscheid damit, dass die Medienunternehmen zwar in einem Wettbewerb mit der SRG stünden und mit dem Joint Venture im Werbebereich eine verstärkte Konkurrenz befürchteten. Dies allein begründe jedoch keine besondere Betroffenheit, die eine Parteistellung im Verfahren zur Folge hätte.

Komplexe Auswirkungen durch Admeira

Der VSM und die Medienunternehmen sind der Ansicht, dass sie durch die Werbeallianz massiv in ihrem Entwicklungs- und Entfaltungsspielraum beeinträchtigt würden. Mit dem Joint Venture entstehe der mit Abstand grösste Werbevermarkter, was komplexe Auswirkungen habe. Verband und Unternehmen verlangen deshalb ein Verbot für die Teilnahme der SRG am Joint Venture.

Die Gesellschaft Admeira hat ihren operativen Betrieb im April dieses Jahres aufgenommen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte diesbezügliche vorsorgliche Massnahmen – beziehungsweise eine aufschiebende Wirkung der Beschwere – am 31. März in einer Zwischenverfügung abgewiesen.

Gemäss dem Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG) muss die SRG jene Tätigkeiten vorgängig dem Bundesamt für Kommunikation (Bakom) melden, die nicht in der Konzession festgelegt sind. Hat eine solche Aktivität erhebliche Auswirkungen auf den Entfaltungsspielraum anderer Medienunternehmen, kann das UVEK Auflagen machen oder die Tätigkeit ganz verbieten.

Das Urteil kann an das Bundesgericht weitergezogen werden.

VSM begrüsst Entscheid

Der Verband Schweizer Medien begrüsst in einer Mitteilung den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Zudem nimmt der VSM mit Genugtuung zur Kenntnis, dass das Bundesverwaltungsgericht das UVEK anweist, im Rahmen der Neuprüfung auch inhaltliche Aspekte wie die Zulassung des Targeted Advertisting sorgfältig und widerspruchsfrei abzuklären.

Der Entscheid ermöglicht es dem Verband der privaten unabhängigen Medienhäusern erstmals, die Akten einzusehen, nachdem ihm über ein Jahr lang ungerechtfertigter Weise die Teilnahme am Verfahren verwehrt blieb. Mit einem transpartenen Verfahren kann das angeschlagene Vertrauen zwischen den Parteien wieder hergestellt werden, heisst es in der Mitteilung weiter.



Der VSM erwartet nun ohne weiteren Verzug Zugang zu den wesentlichen Akten, damit das Verfahren korrekt durchgeführt werden kann. Dadurch wird eine vertiefte Prüfung und Auseinandersetzung über die negativen Folgen von Admeira auf den Schweizer Werbemarkt und damit auch auf die Medienvielfalt in der Schweiz möglich.



Mit dem Entscheid bleibt nachwievor unsicher, ob die SRG an Admeira teilnehmen darf. «Die Werbever-marktungsallianz Admeira führt zu einer weiteren Kommerzialisierung der SRG und einer Wettbewerbs-verzerrung im Werbemarkt. Schliesslich gefährdet die Marktdominanz und insbesondere die angestrebte zielgerichtete TV-Werbung die Medien- und Meinungsvielfalt. Zudem partizipiert die SRG über Admeira an Online-Werbeeinnahmen, was eine Umgehung des Online-Werbeverbots darstellt», schreibt der VSM. (sda/cbe)