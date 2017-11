Responsive: Virtuelles Spiel mit dem Feuer

Die Basler Versicherung will sich an Messen innovativ präsentieren und hat die Agentur Responsive für ein Virtual-Reality-(VR)-Konzept beauftragt. In der entstandenen Anwendung steht die Prävention von Brandunfällen im Zentrum. Diese gehörten zu den verheerendsten und häufigsten Zwischenfällen im Haushalt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

In der VR-Anwendung befindet sich der Spieler in einem Kinderzimmer, auf einem Nachttisch steht eine Kerze, unmittelbar daneben ist eine Katze. Die Katze wirft die Kerze um und das danebenstehende Karton-Puppenhaus fängt Feuer. Der Spieler sieht und hört wie Spielzeugfeuerwehrautos heranbrausen und schrumpft selber zu einer Miniaturfigur. Seine Aufgabe ist es nun möglichst viele Brandquellen zu löschen. Der Messebesucher wird dazu mit einem – realen – Feuerwehrstrahlrohr ausgerüstet, so dass er auch haptisch das Gefühl hat, er wäre im Einsatz.









Die Steuerung des Games sei völlig intuitiv. «Jeder, egal ob jung oder alt, hat eine Idee, wie ein Feuerwehrschlauch eingesetzt wird. Die einfache Anwendung war uns wichtig, denn an den regionalen Gewerbe-Messen will unser Kunde insbesondere auch Familien erreichen», wird Patrik Marty, Managing Partner von Responsive dazu in der Mitteilung zitiert.

Die Benutzer sollen emotional durch die bekannten, an die Kindheit erinnnernden Elemente, sowie durch die Animationen, abgeholt und ins Spiel involviert werden. So sollen sie spielend lernen, wie schnell es zu einem Brand kommen kann und auch was die Konsequenzen wären.

Verantwortlich bei der Basler Versicherung: Yves Thiriet (Werbeleiter, Marketing Schweiz), Dominique Olah (Projektleiter Marketing); Verantwortlich bei Responsive: Tuan Nguyen und Patrik Marty (beide Managing Partner). (pd/maw)