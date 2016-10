Goldbach Audience: Volles Haus beim Tag der Online-Werbung

Klar wurde bereits in der Begrüssungsrede von Gastgeber Stefan Wagner, Managing Director der Goldbach Audience (Switzerland) AG, und Co-Moderator Alexander Horrolt, Managing Director der Goldbach Digital Services AG: Der 12. Tag der Online-Werbung steht ganz im Zeichen von Augmented Reality, Automatisierung und Data-Driven-Marketing, heisst es in einer Mitteilung.

Jens Pöppelmann, Director Media Operation IP Deutschland GmbH/Mediengruppe RTL, klärte am Dienstag zum Auftakt diverse Fragen rund um die Transparenz der Systeme. So etwa die Fragen, ob eine Transparenz der Systeme bei der zunehmenden Automatisierung gewährleistet werden kann, oder welche KPIs in der Mediaplanung noch eine Rolle spielen. Es folgte Martin Hubert, Managing Director nugg.ad und VP Advertising Zalando Media Solutions. Hubert lieferte mit faktischen Daten und dem Aufzeigen von smarten Technologien Einblicke in das Data-Driven-Marketing, wo dieses heute steht und wohin die Reise führen wird.

Ob Augmented Reality und Gamification lediglich einen aktuellen Hype oder doch die Kommunikation der Zukunft darstellen, veranschaulichte hingegen in seinem Vortrag Matthias Sala, CEO & Founder von Gbanga. Zum Abschluss zeigte Journalist und Entwickler Uli Weissbrod auf, welches die Medien der nächsten Generation sind und was wir davon erwarten können.

Die inspirierenden Referate lieferten den geeigneten Gesprächsstoff, der am anschliessenden Networking Lunch im Jelmoli Food Market vertieft werden konnte. Der nächste Tag der Online-Werbung findet am 15. November 2017 statt. (pd)