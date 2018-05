USP Partner: Vom Hyde Park nach Luzern und St. Gallen

«Was Karl Marx, Lenin und George Orwell konnten, können die Regionalzeitungen der NZZ Mediengruppe schon lange!», habe man sich gesagt. Inspiriert durch die Vergangenheit habe USP den berühmten «Speakers’ Corner» (Ecke des Redners) des Hyde Park in London nach Luzern und St. Gallen gebracht.

Im stilechten Frack, mit Zylinder und einem passenden Schnauz zeigte sich der Vorleser, ein professioneller Schauspieler, auf dem Podest und verwandelte den Bahnhofplatz in Luzern sowie die Shoppingarena in St. Gallen in einen Vintage-Podcast, um auf diesem Weg Vorbeigehende auf unterhaltsame Art und Weise über die aktuellen Geschehnisse der Region zu informieren.

Nach der rund 5-minütigen Show, die sich über den ganzen Tag verteilt regelmässig wiederholte, hätten Promotoren den Zuhörern Flyer mit einem attraktiven Probeangebot der «Luzerner Zeitung» beziehungsweise des «St.Galler Tagblatts» verteilt, heisst es weiter. (pd/eh)