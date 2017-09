Das Dreamteam Christa Rigozzi und Gilbert Gress wirbt nach der erfolgreichen Kampagne im Frühjahr (persoenlich.com berichtete) in einem neuen Spot wieder für die Destination Ascona-Locarno. Rigozzi erklärte es im letzten Spot ziemlich deutlich: jeder ist schneller am See in Ascona-Locarno als Gilbert Gress. Stieg er letztes Mal für den Weg noch auf das trendige, aber langsame Töffli, so hat er dieses Mal sein altes, rostiges Pedalo vom Steg gelöst und strampelt sich im Wasser ab. Christa Rigozzi hat natürlich sofort seine Verfolgung aufgenommen und zieht im modernen Gegenstück locker an ihm vorbei.

«Ich habe aber auch einen Heimvorteil im Wasser», wird die Tessinerin in einer Mitteilung zitiert. Die ganze Szenerie spielt vor einer der bekanntesten Kulissen der Schweiz: der leuchtenden Seepromenade von Ascona. Die Botschaft ist weiterhin klar: jeder ist schneller hier als Gilbert Gress. «Ich bin aber auch ein Genusstourist», kontert Gress.

Die Geschichte mit dem Pedalo ist einmal mehr aussergewöhnlich, die Kleidung der Darsteller auffällig und die Drehorte sind speziell. Die Kampagne, welche von den Profis der Churer Agentur Skipp Communications entwickelt wurde, darf und soll weiterhin ein Schmunzeln beim Betrachter auslösen.

«Das Konzept mit den viralen Begleitmassnahmen hat sich ausgezahlt. Die Logiernächte sind gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. Wir setzen noch eine weitere Saison auf die sehr erfolgreiche Strategie und legen weiter Fokus auf den Schweizer Markt», wird Benjamin Frizzi, Marketing Direktor bei Ascona-Locarno Tourismus, in der Mitteilung zitiert. Eine gross angelegte TV-Kampagne bildet den Kern und wird auf Twitter, Facebook und Youtube flankierend unterstützt. Unter dem Hashtag #christagilbert kann das Abenteuer rund um die TV-Kampagne weiterverfolgt werden. (pd/cbe)