APGS: Was Strategen von Künstlern lernen können

Was können Strategen von Künstlern lernen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des APGS Dialogs zum Thema Creating vs. Planning, der am 26. Januar 2017 in Zürich stattfindet.

Zur Beantwortung der Frage lädt die Account Planning Group Switzerland in die Atelierräume von Huber.Huber ein. Die Zwillinge Markus und Reto Huber gehören zu den aktivsten und angesagtesten «Künstlermarken» der Schweiz. Moderiert wird der Anlass von Kafi Freitag, die für einmal nicht Befragte, sondern Fragestellerin ist





Kafi Freitag, Bloggerin, Koluministin, Prozess-Coach.



Der Abendanlass richtet sich an strategisch Interessierte aus allen Disziplinen.