Pilatus-Bahnen AG: Wechsel bei Marketing Communications

Marco Thali ist neu Verantwortlicher für Marketing Communications bei den Pilatus-Bahnen. Zuletzt war er als Head Marketing Communications bei Athleticum Sportmarkets tätig, wie es in einer Mitteilung heisst. «Ich freue mich ausserordentlich über die neue Tätigkeit. So kann ich den Luzerner Hausberg nicht nur in der Freizeit erklimmen, sondern ihn nun auch im Beruf mit Herzblut vermarkten», wird der gebürtige Luzerner darin zitiert.







Seit 1. November 2016 arbeitet Sarka Risch als Marktmanagerin Europa/Schweiz bei den Pilatus-Bahnen. Sie übernimmt die Stelle von Christian Banzer, der im Oktober 2016 in Pension gegangen ist. Er wird aber weiterhin im Teilzeitpensum im Einsatz stehen, wie es in der Mitteilung heisst. Die sprachgewandte 40-jährige diplomierte Tourismus-Betriebswirtin verfüge über breite Erfahrung in der Tourismus- sowie Bergbahnbranche. Zuletzt war sie fast dreieinhalb Jahre für die europäischen Märkte bei der Jungfraubahnen Management AG verantwortlich. (pd/clm)