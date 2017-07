Japan Tobacco International: Weder Schall noch Rauch

Seit der Erfindung der E-Zigarette, mit der nicht geraucht, sondern ein Liquid gedampft wird, ist die Tabakindustrie stark in Bewegung geraten. Verschiedene Produzenten reagierten mit eigenen Tabakheizsystemen, um die Raucher weiterhin bei der Stange zu halten.

Das internationale Unternehmen JTI (Japan Tobacco International), unter anderem Inhaberin von Winston, geht nun neue Wege. Am Freitag wurde in Dübendorf das Tabakdampfprodukt «Ploom Tech» präsentiert. Diese neue Hybridtechnologie erwärmt Tabak mittels Dampf auf nur etwa 30 Grad. Das Verfahren funktioniert ohne Verbrennung. Die Konsumenten dampfen also Tabak – ohne Rauch und Asche.

«Die innovative Technologie vereint das Beste von Tabak und E-Zigaretten und ergänzt unser Portfolio um ein innovatives Konzept», sagte Yasuhiro Nakajima, Vice President von Emerging Products bei JTI, simultanübersetzt von einer Dame in einer Kabine. «Die Technologie hinter ‹Ploom Tech› hat das Potenzial, die Gesundheitsrisiken beim Rauchen zu verringern, ohne auf den vollen Geschmack der Tabakmischung verzichten zu müssen.» Dieses Produkt unterscheide sich von anderen Konkurrenzprodukten sehr stark.

«Wir freuen uns, das erste Land ausserhalb Japans zu sein, das ‹Ploom Tech› einführt», so John Aurlund, General Manager Schweiz bei JTI, an der Medienkonferenz im Air Force Center. An 1500 Verkaufsstellen in der Schweiz (Coop und Valora) ist «Ploom Tech» ab sofort erhältlich – in zwei Geschmacksrichtungen. Im August startet die Kommunikationskampagne von Y&R. Interessant wird die rechtliche Diskussion sein: Darf man künftig in Restaurant, Sportstätten oder Flugzeugen Tabak dampfen?

Die rund 25 anwesenden Journalisten, selbst Nichtraucher, liessen es sich nicht nehmen, das mit Tabak-Kapseln gefüllte Gerät gleich zu testen. Die Medienschaffenden hoben so ab in andere Sphären. Dies lag jedoch weniger am Tabakgenuss, sondern vielmehr am anschliessenden Rundflug mit einer Ju-52, weit unterhalb der Schallgrenze. (cbe)