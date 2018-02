Amag: Weiterhin Partner des Zürcher Kammerorchesters

Walter Haefner, der die Amag im Jahr 1945 gegründet hat, förderte bereits in den 60er-Jahren als «begeisterter Zuhörer und Fan» das Zürcher Kammerorchester. Sein Sohn Martin Haefner, heutiger Verwaltungsratspräsident der Unternehmensgruppe, hat diese Leidenschaft geerbt, schreibt Amag in einer Mitteilung. Auch er ist seit Jahren ein Freund des Orchesters und hat die Förderung des international bekannten Ensembles weitergeführt.



Seit 2011 ist die Amag branchenexklusiver Hauptpartner des Zürcher Kammerorchesters. Diese Partnerschaft wurde nun für weitere drei Jahre erneuert. Neben gemeinsamen Kundenkonzerten will die Amag bei der ZKO-Lounge nach den Abo-Konzerten das gemütliche Zusammensein und die Begegnung zwischen Publikum und Musikern fördern. Die Zusammenarbeit ermögliche es beiden Partnern auch neuartige musikalische Projekte umzusetzen und Kunden und Publikum für die klassische Musik zu begeistern.



«Wir freuen uns, dass wir als Partnerin dieses renommierten Orchesters einen Beitrag zur Förderung des innovativen klassischen Kulturbetriebs erbringen können», wird Martin Haefner in der Mitteilung zitiert. (pd/maw)