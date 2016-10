Allink: Wenn 126 Millionen im Hotelpool baden wollen

Eines vorweg: Auch wenn Allink als Agentur der Villa Honegg in Ennetbürgen noch so gerne für den viralen Hit «Stairway to Heaven» verantwortlich wäre – «wir haben ihn nicht geplant. Aber er zeigt, welche Wirkung eine starke Story haben kann, wenn sie zum Leben erwacht und Menschen rund um den Globus bewegt», heisst es in einer Mitteilung.

Wie immer begann alles ganz harmlos. Die brasilianische Bloggerin Fabi Gama stellte ein wackliges Video vom Hotelpool der Villa Honegg auf ihren Reiseblog. Wenig später wurde der Clip von Discover World geteilt (siehe oben) – der Rest ist Geschichte: Innert kürzester Zeit haben das Video weltweit 126 Millionen Menschen gesehen. Es berichteten diverse Zeitungen, wie «20 Minuten», «Blick» oder auch «Daily Mirror».

Umsatz ist massiv gestiegen

Was dabei hinter den Hotelkulissen geschah, verdeutlichen folgende Zahlen: In nur drei Tagen wurde via Website ein Umsatz erzielt, den das Hotel sonst in zwei Monaten erwirtschaftet. Weitere 900 Anfragen gingen per E-Mail ein, dazu unzählige Buchungen über Hotelportale.

Aus Onlinemarketing-Sicht muss man zugeben: Diese Publicity ist einmalig und lässt sich kaum planen. Aber man kann den Weg dorthin ebnen. Der Ausgangspunkt ist immer eine starke Story, die sofort begeistert. In der Brand Story der Villa Honegg spielte deshalb der einmalige Standort mit atemberaubender Aussicht von Anfang an die Hauptrolle: beim Entwickeln der Markenstrategie; beim Logo, das mit den stilisierten Höhenlinien Bezug nimmt auf die Topografie. Und bei der Bildwelt, die aus über 500 Aufnahmen eines lokalen Fotografen besteht und für alle Journalisten, Blogger und Fans online zugänglich ist.

«Einmalige Aussicht» als Strategie

Mit einer aktiven Social-Media-Strategie wurde der Markenwert «einmalige Aussicht» konsequent weiter bespielt und wiederholt in Facebook-Posts thematisiert. Auch die Website ist auf diese Markenstrategie abgestimmt, um im Gast die passenden Erwartungen und Träume zu wecken – und diese schliesslich via Online-Buchungstool in Reservationen umzuwandeln.

Und aus Sicht der Villa Honegg? Für das kleine, exklusive Boutique-Hotel ist die Story beinahe paradox: Man löst bei 126 Millionen Menschen Entzücken aus, kann diesen Besucheransturm aber nur bis zu einem gewissen Grad bewältigen, da lediglich 23 Zimmer zur Verfügung stehen. Doch gleichzeitig entspringt die Begehrlichkeit exakt jener Exklusivität, wären da nicht 126 Millionen potenzielle Gäste. (pd)