Formeldrei: Wenn auf der Casino-Baustelle geremixt wird

Im Casino Bern ist der Umbau in vollem Gang – es wird noch kräftig zugepackt, Staub und Schweiss liege in der Luft, schreibt Formeldrei in einer Mitteilung. Doch bereits jetzt spielen die ersten Musiker – in der ersten Umsetzung der Agentur für den neuen Casino-Auftrittes.

Auf der gigantischen Baustelle bringen 30 Musikerinnen und Musiker den virtuellen Konzertsaal zum Klingen. Philipp Fankhauser, Steff la Cheffe, Endo Anaconda, Manillio, Pablo Nouvelle oder das Jugendblasorchester Bern – sie alle sind dabei. Mit der App «Casino Remix» kann sich jeder Besucher der Website sein eigenes Musikvideo abmischen. Die Website inklusive Remix-App wurde von der Berner Webagentur Arillo realisiert und programmiert.





Verantwortlich bei Casino Bern: Nik Leuenberger, Leiter Kultur; verantwortliche Agentur: Formeldrei: Moritz Adler, Marco Mesot; verantwortliche für Online-Realisierung und Programmierung: Arillo: Sebastian Fischer, Sebastian Hirn; Musikalische Leitung: Lukas Iselin, Alle Töne; Kamera, Postproduktion: Fabian Steiner, fabust film; Konzeptionelle Mitarbeit, Beratung: Roman Tschäppeler, Guzo. (pd/maw)