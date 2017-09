Teads: Wenn das Bewegtbild im Gespräch ist

Am zweiten Teads Video Summit in der Eventlocation Aura in Zürich diskutierten ausgewählte internationale Branchenexperten über die aktuellen Entwicklungen und Trends in der Videowerbung. Neben aktuellen Themen im Bereich Video Advertising standen auch IT-Themen auf dem Programm, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zu den Referenten und Diskussionsteilnehmer gehörten unter anderem, der AI-Experte Jürgen Schmidhuber (Director, The Swiss AI LAB IDSIA), Ryan Skinner (Senior Analyst, Forrester Research), Jens Vellguth (Brand Marketing, Spiegel Media), Evelin Wachter (Head of Digital, Publicis Media) und Robert Percze (Senior Brand Manager, Coca Cola). Unter den geladenen Gästen befanden sich Vertreter bekannter Schweizer Premium Publisher, Advertiser und Media Agenturen. (pd/cbe)