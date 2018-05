Jeff/JLS Digital: Wenn der Böögg für Selfies bereitsteht

Vom 23. März bis 13. April 2018 thronte der Böögg in der Eingangshalle des Hauptsitzes der Zürcher Kantonalbank in Zürich. Mit der Inszenierung in Kombination mit verschiedenen interaktiven Aspekten machte die Zürcher Kantonalbank auf ihr Engagement am Zürcher Sechseläuten aufmerksam.

Die Agentur Jeff zeichnete sich in diesem Projekt für die Konzeption und Umsetzung der Inszenierung verantwortlich. Neben der Inszenierung vor Ort verbreitete der 3D-Böögg von JLS das Erlebnis über die eigenen Digital-Signage-Kanäle und die Online-Marketing-Kanäle der Bank im Stadtgebiet von Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst

Mit der Frage «Schon einmal ein Selfie mit dem Böögg gemacht?» wollte die Zürcher Kantonalbank gross und klein zu einem Besuch ihres Standortes an der Bahnhofstrasse bewegen. In der Eingangshalle bot sich den Besuchern die Gelegenheit, ein persönliches Selfie mit dem Original-Böögg zu schiessen. Zudem konnten die Besucher schätzen, wie lange der Böögg dieses Jahr brennt und so gleichzeitig mit etwas Glück ihren eigenen Pocket-Böögg gewinnen.

Verantwortlich bei der Zürcher Kantonalbank: Angela Baumann (Leiterin Werbung), Alexandra Rahm (Projektleiterin eMarketing); verantwortlich bei Jeff: Michael Meyer (Managing Partner), Rick Dür (Junior Project Manager), Stephan Gimmi (Partner, Head of Design), Laurin Frommenwiler (Junior Graphic Designer); verantwortlich bei JLS Digital: Yves Reitmann (Head of Creative Advisory), Peter Reitmann (Head of Creation), Vera Steinbeck (Motion Designer). (pd/maw)