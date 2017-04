APG|SGA Traffic realisiert zur Osterzeit im Auftrag der Schokoladenfirma Lindt & Sprüngli einen ungewöhnlichen Out of Home-Werbeauftritt des kultigen Goldhasens, wie es in einer Mitteilung heisst. Dieser beschere den Passagieren auf dem Motorschiff «MS Limmat» der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) eine pittoreske Fahrt auf dem Zürichsee.

Ab Ende März thront der Goldhase mit roter Schleife und Glöckchen im Grossformat – einer Gallionsfigur ähnlich – während drei Wochen an prominenter Lage auf dem Dach der «MS Limmat», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Verstärkt werde der «aussergewöhnliche» Werbeauftritt durch eine gestaltete Bandenkommunikation an der Reling. Darüber hinaus würden die Passagiere des Motorschiffs über die Ostertage auch in den Genuss eines Produktsamplings in Form von 2500 Goldhasen kommen. (pd/tim)