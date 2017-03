Sihlcity: Wenn der Kamin zur Geburtstagskerze wird

Das Wahrzeichen von Sihlcity, der rund 60 Meter hohe Kamin, wurde für zwei Monate in eine grosse Geburtstagskerze verwandelt. Vier spielerische Bodenmarkierungen im Parking machen die Zebrastreifen zu Geburtstagskerzen. Und eine kleine Flamme ziert nun auch den Kamin im Sihlcity-Logo und macht so übers ganze Jahr auf das runde Jubiläum aufmerksam, wie die für die Gesamtleitung und Marketingkommunikation verantwortliche Agentur Karling in einer Mitteilung schreibt.

Auf den bekanntesten Plätzen von Zürich hätten Passanten zusätzlich Gutscheine für Sihlcity gewinnen können. Dazu hätten sie mit einer eigens entwickelten App auf einem ipad zehn Kerzen auf einer Geburtstagstorte ausblasen müssen.

Am 22. März ehätten alle Besucher eine Pralinébox von Läderach als kleines Dankeschön erhalten. Für Elisabeta Greab habe die Box eine riesige Überraschung enthalten: ein Goldlos über 10'000 Franken.

Die diversen Aktionen wurden mit Anzeigen, Paid Posts und Bannern in 20 Minuten beworben. Weiter kamen Plakate, Screens und POS-Massnahmen in Sihlcity zum Einsatz. Mit einer Bildkombination sei die Installation der Kerze detailgetreu vorweggenommen worden. Am 22. März sei diese dann – zur Überraschung vieler – wirklich auf dem Kalanderplatz gestanden.

Für das Jubiläumsjahr wurde die Webseite komplett überarbeitet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Agentur Y7K habe sich darauf konzentriert, das vielfältige Angebot von Sihlcity einfach zu gliedern und zu veranschaulichen, dass Sihlcity mehr sei als nur ein Einkaufszentrum. Um die Seiten abseits der «Mall» in Szene zu setzen, arbeitete Y7K mit den Fotografen Yves Suter, Jack Pryce, Roberta Fischli sowie dem Kameramann Tobias Kubli.

Vom 3. bis zum 13. Mai gehe das Fest mit dem Sihlcity Street Art & Music Festival in die zweite Runde. In Pavillons auf dem Kalanderplatz würden Besucher Kunst hautnah erleben können, neue Brands kennen lernen und sich selbst kreativ betätigen. Auf dem Utoplatz soll während einer Woche ein vierstöckiger Container-Turm vom Street Art-Künstler Dourone besprüht werden. Auf verschiedenen Bühnen gebe es über 70 unplugged Konzerte, bevor am 5. Mai die Band Baba Shrimps für Stimmung sorgt. Und als Geburtstags-Highlight stürme der internationale Musiker Alvaro Soler die Sihlcity-Bühne.

Beteiligte Firmen: Wincasa AG/IG Sihlcity (Auftraggeber); Karling (Gesamtleitung und Marketingkommunikation); Y7K (Webseite); Vogt Software (App); Richnerstutz (Kamininstallation); Läderach (Praliné-Geschenkaktion); IPL (Foto); Ansichtsache (Bildbearbeitung); Christinger und Setaprint (POS-Werbemittel und Sonderwerbeformen). (pd/tim)