BSSM: Wenn der Stern Stoff für Storys liefert

Die Kestenholz Gruppe zählt bei der Kundenkommunikation auf die Kompetenz der BSSM Werbeagentur. Der in der Region Basel und in Süddeutschland tätige Hauptvertreter von Mercedes-Benz lässt sein Kundenmagazin von den Werbern in Basel betreuen. Die in Storytelling und Unternehmenskommunikation seit vielen Jahren aktive Agentur übernimmt für ihren Kunden die Konzeption des Magazins, die gesamte Inhaltskoordination und zeichnet sowohl für Gestaltung als auch für Produktion verantwortlich. Zudem verfasst sie einen Grossteil des Contents in eigener Regie, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Das Kundenmagazin von Kestenholz beleuchtet zweimal im Jahr mit Interviews, Reportagen und Porträts die verschiedenen Bereiche der Kestenholz Gruppe. Spannende Geschichten liefern die vielseitigen Aktivitäten des Unternehmens im Zusammenhang mit den Autos von Mercedes-Benz. Auch die Engagements im Sponsoring und die Kunden selbst bieten Stoff für Storys. Für den bedeutendsten Markenvertreter von Mercedes-Benz in der Nordwestschweiz und Südbaden ist das Magazin ein wichtiges Instrument zur Kundenbindung. Es bildet die Brücke zu den rund 40’000 Kundinnen und Kunden und leistet einen wichtigen Beitrag zum Community Building.



Verantwortlich bei der Kestenholz Holding, Pratteln: Christiane Roch (Gesamtverantwortung); bei der BSSM Werbeagentur, Basel: Urs Schneider (CD), Pascal Rehmann (AD), Hannes Müller (Redaktion/Text), Philipp Buser (Beratung, Projektleitung), Imke Fichtner (Produktion), Ramona Tollardo, Derek Li Wan Po (Fotografie). (pd/cbe)